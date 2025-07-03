Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев на 4,5 млн

Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года 41-летний казанец и 35-летний уроженец Челнов выкупили несколько участков в Азнакаевском лесничестве в целях заготовки древесины для личных нужд.

При этом они спилили 199 сосен, кленов и берез на соседнем, принадлежащем лесничеству участке. Ущерб от преступления составил более 4,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.