news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 июля 2025 16:12

Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев на 4,5 млн

Читайте нас в
Телеграм

Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года 41-летний казанец и 35-летний уроженец Челнов выкупили несколько участков в Азнакаевском лесничестве в целях заготовки древесины для личных нужд.

При этом они спилили 199 сосен, кленов и берез на соседнем, принадлежащем лесничеству участке. Ущерб от преступления составил более 4,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#незаконная вырубка леса
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

2 июля 2025
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025