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Происшествия 18 июля 2025 16:41

Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за легализацию более 100 мигрантов

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Двое жителей Татарстана обвиняются в совершении преступлений в сфере миграции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2023 году татарстанцы заключили фиктивные трудовые контракты и договоры аренды жилья с более чем сотней иностранных граждан. Однако фактически иностранные граждане не работали и не проживали по указанным в документах 46 адресам регистрации.

Уголовное дело направлено в суд. Напомним, что организация незаконной миграции предусматривает до 15 лет лишения свободы.

#нелегальные мигранты
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