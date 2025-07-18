Двое жителей Татарстана предстанут перед судом за легализацию более 100 мигрантов

Двое жителей Татарстана обвиняются в совершении преступлений в сфере миграции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2023 году татарстанцы заключили фиктивные трудовые контракты и договоры аренды жилья с более чем сотней иностранных граждан. Однако фактически иностранные граждане не работали и не проживали по указанным в документах 46 адресам регистрации.

Уголовное дело направлено в суд. Напомним, что организация незаконной миграции предусматривает до 15 лет лишения свободы.