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Происшествия 13 февраля 2025 16:36

Двое жителей Татарстана пойдут под суд за продажу квартиры заключенного

В Татарстане 37-летний житель села Большие Ключи из Зеленодольского района и 44-летний ранее судимый мужчина из деревни Куюки Пестречинского района предстанут перед судом за незаконную продажу квартиры заключенного. Им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в группе с другими соучастниками, решили продать квартиру человека, отбывающего наказание.

Один из них выполнял функции риэлтора, другой представлял интересы собственника, а еще один сообщник изготовил поддельный паспорт и разместил объявление о продаже.

С помощью поддельных документов участники схемы смогли продать квартиру за 2,4 миллиона рублей ни о чем не подозревающему покупателю.

Оба обвиняемых признали свою вину в совершении преступления. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

#суд #Прокуратура
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