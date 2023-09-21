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Двое жителей Татарстана лишились почти 2 млн рублей из-за телефонных аферистов
Злоумышленники обманули двух татарстанцев на сумму в почти 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Так, в Нижнекамском районе 70-летнего пенсионера аферист по телефону убедил, что с его банковского счета кто-то пытается списать деньги. Злоумышленник попросил сообщить коды, чтобы предотвратить потерю финансов, и списал со счета пенсионера более 1,1 млн рублей.
Под тем же предлогом аферисты похитили у 68-летней жительницы Елабуги 800 тысяч рублей. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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