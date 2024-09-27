Двое жителей Татарстана лишились автомобилей из-за долгов по кредитам

В Казани сразу двое местных жителей стали пешеходами за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Первый казанец задолжал банку около 2,5 млн рублей. Мужчина всячески пытался прятать автомобиль марки KIA – ставил на разных парковках и даже снимал номера с машины. Идентифицировать автомобиль приставы смогли по VIN-коду на лобовом стекле. Мужчина согласился на продажу иномарки в счет оплаты долга.

Фото: ГУФССП по РТ

Второй должник, хозяин Volkswagen, имел задолженность по кредиту в размере более 200 тысяч рублей. Приставы изъяли автомобиль, через несколько дней казанец оплатил всю задолженность и вернул свою иномарку.