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Новости Татарстана и Казани
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Двое жителей Татарстана лишились автомобилей из-за долгов по кредитам
В Казани сразу двое местных жителей стали пешеходами за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Первый казанец задолжал банку около 2,5 млн рублей. Мужчина всячески пытался прятать автомобиль марки KIA – ставил на разных парковках и даже снимал номера с машины. Идентифицировать автомобиль приставы смогли по VIN-коду на лобовом стекле. Мужчина согласился на продажу иномарки в счет оплаты долга.
Второй должник, хозяин Volkswagen, имел задолженность по кредиту в размере более 200 тысяч рублей. Приставы изъяли автомобиль, через несколько дней казанец оплатил всю задолженность и вернул свою иномарку.
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