Двое жителей Татарстана делают тележки для эвакуации раненых в зоне СВО

Инженер Альберт Ахметзянов и его товарищ Ильгизар Кулмаментьев из Высокогорского района РТ делают санитарно-эвакуационные тележки, которые помогают перевозить раненых в зоне спецоперации. Мужчины уже собрали 40 тележек, пишет «Татарстан 24».

Одна тележка весит всего 12 кг, но может выдержать вес до 120 кг. Также ее легко починить прямо в поле. Как сказал инженер Ахметзянов, он старался сконструировать тележку максимально удобной: ее может «катать» один человек, тем самым раненых будут быстро эвакуировать.

Интересно, что, узнав о благородном деле мужчин, одно предприятие Бугульмы выделило деньги на изготовление ещё 25 штук.

Также в планах у мастеров создавать защитные средства от дронов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что Россия одержит победу и герои СВО вернуться домой. Он также призвал власти Татарстана создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни.

«Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего, по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки», - отметил Минниханов, выступая с посланием Госсовету РТ.