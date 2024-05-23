Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на железной дороге

В Нижегородской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в подготовке диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанные провели разведку транспортных объектов, а также приобрели и изготовили компоненты для самодельного зажигательного устройства в преддверии планируемой диверсионной акции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи «диверсия». ФСБ продолжает устанавливать возможных соучастников задержанных лиц.