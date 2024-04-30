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Двое жителей Курской области ранены в результате украинского обстрела
Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Также в результате обстрела было повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества.
В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.
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