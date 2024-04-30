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СВО 30 апреля 2024 12:16

Двое жителей Курской области ранены в результате украинского обстрела

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Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Также в результате обстрела было повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества.

В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.

#спецоперация на Украине
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