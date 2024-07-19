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СВО 19 июля 2024 08:17

Двое жителей Курска получили ранение и ожоги после падения обломков БПЛА

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В ночь на сегодня силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курском.

Обломки сбитых дронов упали на территории города, затронув несколько улиц.

Как сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, в результате инцидента на улице Дружининской пострадали два местных жителя, получив ранения и ожоги от падения обломков. Им была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

В настоящее время специальные службы проводят тщательное обследование всех мест падения обломков.

#беспилотник
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