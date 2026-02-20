news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 13:13

Двое жителей Челнов лишились машин из-за неоплаченных пошлин

В Татарстане по требованию транспортного прокурора изъяли два автомобиля, которые были ввезены в страну с нарушением таможенных правил. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в 2021 году двое жителей Набережных Челнов ввезли Mazda и Honda под видом машин для международных перевозок, чтобы не платить пошлины. На самом деле они использовали автомобили для личных целей.

После дополнительных проверок владельцам начислили таможенные платежи и пени – более 1,1 млн рублей одному и около 900 тысяч рублей другому.

Автомобили вернут только после полной оплаты пошлин. В случае их неуплаты добровольно взыскание будет проведено в судебном порядке либо автомобили изымут в доход государства.

#набережные челны #таможня #автомобили
