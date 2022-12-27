Двое жильцов погибли во время пожара в частном доме в Бугульме

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Казанской в Бугульме поступило сегодня около восьми утра по номеру вызова пожарной охраны 101. В доме загорелись вещи и мебель.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание, а затем и полностью потушить его. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огня обнаружили тела двух погибших, предварительно, мужчина и женщина. Их личности, как и причина пожара, в данный момент устанавливаются. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.