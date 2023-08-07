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Три человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП в Татарстане
Накануне в районе десяти часов вечера на автомобильной дороге между поселками Большой Менгер и Старый Менгер произошло смертельное ДТП.
Как выяснилось, автомобиль Лада Гранта, в котором находились двое взрослых и один ребенок, столкнулся с трактором в составе прицепа.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. 5-летний ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в республиканской Госавтоинспекции.
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