Три человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП в Татарстане

Накануне в районе десяти часов вечера на автомобильной дороге между поселками Большой Менгер и Старый Менгер произошло смертельное ДТП.

Фото: © Очевидцы

Как выяснилось, автомобиль Лада Гранта, в котором находились двое взрослых и один ребенок, столкнулся с трактором в составе прицепа.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. 5-летний ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: © Очевидцы

Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в республиканской Госавтоинспекции.