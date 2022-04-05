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Происшествия
5 апреля 2022  09:08
Полина Шевчук

Двое взрослых и ребенок получили травмы в столкновении легковушки и внедорожника в РТ

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Двое взрослых и ребенок получили травмы в столкновении легковушки и внедорожника в РТ

Серьезное ДТП произошло сегодня в первом часу ночи в Пестречинском районе республики между Салмачами и Куюками.

 

Фото: © очевидцы 

Здесь, по словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись внедорожник BMW и легковушка Opel.

 

Фото: © очевидцы 

Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги на обочину. Пострадавших из автомобилей до прибытия медиков вытащили очевидцы аварии.

 

Фото: © очевидцы 

«Во внедорожнике была женщина с девочкой лет 10-ти. Ребенка на скорой забрали в больницу. Из легковушки двух женщин госпитализировали. У обеих серьёзные травмы», - пояснили свидетели ДТП. 

 

#ДТП с пострадавшими #столкнулись лоб в лоб #дтп пострадали дети
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