Двое взрослых и ребенок получили травмы в столкновении легковушки и внедорожника в РТ

Серьезное ДТП произошло сегодня в первом часу ночи в Пестречинском районе республики между Салмачами и Куюками.

Фото: © очевидцы

Здесь, по словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись внедорожник BMW и легковушка Opel.

Фото: © очевидцы

Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги на обочину. Пострадавших из автомобилей до прибытия медиков вытащили очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

«Во внедорожнике была женщина с девочкой лет 10-ти. Ребенка на скорой забрали в больницу. Из легковушки двух женщин госпитализировали. У обеих серьёзные травмы», - пояснили свидетели ДТП.