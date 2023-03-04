news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 марта 2023 10:56

Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП под Казанью

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП под Казанью
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера в поселке Высокая Гора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Здесь дорогу не поделили сразу три автомобиля – «Лада Гранта», «Лада Калина» и «Нива». От мощного удара автомобили выбросило с дороги на обочину.

Фото: © очевидцы

«В ДТП пострадали как минимум три человека, в том числе ребенок. Мальчика лет 10-12 увезли в больницу», – уточнили свидетели аварии.

Фото: © очевидцы

#ДТП с пострадавшими #пострадали дети #МВД по РТ
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное