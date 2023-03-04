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Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП под Казанью
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фото: очевидцы
Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера в поселке Высокая Гора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.
Здесь дорогу не поделили сразу три автомобиля – «Лада Гранта», «Лада Калина» и «Нива». От мощного удара автомобили выбросило с дороги на обочину.
«В ДТП пострадали как минимум три человека, в том числе ребенок. Мальчика лет 10-12 увезли в больницу», – уточнили свидетели аварии.
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