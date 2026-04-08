Двое – в Африканский корпус, пятеро – в зону СВО: в Бугульме проводили контрактников

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась торжественная отправка семерых мужчин, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Церемония прошла во дворе военного комиссариата – в путь проводили тех, кто отправляется как в зону специальной военной операции, так и для комплектования Африканского корпуса.

Двое контрактников направлены в Африканский корпус – это жители Волгоградской области и Республики Бурятия. В их задачи входят обучение иностранных подразделений, обеспечение охраны первых лиц государств, а также участие в контртеррористических операциях.

Перед отправкой бойцы проходят обязательное боевое слаживание сроком от одного до трех месяцев. Командировки длятся от полугода, после чего предусмотрен отпуск.

Остальные пятеро убыли в зону СВО. Среди них – двое жителей Бугульмы, двое представителей Республики Башкортостан и один житель Тюменской области.

С напутственным словом к будущим военнослужащим от имени города и района обратился руководитель исполкома по социальным вопросам Константин Круглов. В церемонии также приняли участие представители духовенства и национальных общин: протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Баязит Раупов, а также представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов.

Военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов поблагодарил мужчин за принятое решение заключить контракт через Татарстан, подчеркнув значимость их выбора. Он также обратился к родным, разъяснив, куда можно обращаться по вопросам службы и бытового обеспечения.

В завершение церемонии будущим военнослужащим вручили письма от юных бугульминцев – как знак поддержки и напоминание о том, что их ждут не только родные, но и жители всей страны.

Отметим, что сегодня, 8 апреля, в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Праздник учрежден указом Президента РФ и приурочен к дате 8 апреля 1918 года, когда был издан декрет о создании системы военных комиссариатов – прообраза современных органов военного учета и призыва.

Рафаэль Миннетдинов поздравил сотрудников военного комиссариата и ветеранов, пожелав им здоровья, мирного неба и благополучия.

