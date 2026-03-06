Двое учителей из Крыма проходят медкомиссию в Татарстане перед отправкой в зону СВО

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Двое жителей Крыма, работающие в одной школе и проживающие на одной улице, проходят медицинскую комиссию в Пестречинской центральной районной больнице для заключения контракта с Министерством обороны и последующего участия в специальной военной операции.

Мужчины приехали в Татарстан несколько дней назад. Сейчас они проходят обязательное медицинское обследование перед подписанием контракта.

Один из них – Максим. Ранее он служил в полиции, а после выхода на пенсию год назад устроился учителем музыки. Его товарищ Асан – преподаватель физической культуры, работает в этой профессии уже много лет. Они познакомились в школе, где оба преподают, а позднее выяснилось, что живут по соседству на одной улице.

По словам Асана, решение отправиться на службу они приняли вместе. «Встретились как-то вечером. Зашел разговор на эту тему, и договорились, что вместе пойдем», – рассказал он.

Мужчины планируют служить водителями и попросили распределить их в одну воинскую часть. Контракт они намерены заключить сроком на один год.

Максим отметил, что на решение повлияли несколько причин. «Отправляемся защищать Родину – причина первая. Вторая причина – детей надо поднимать, давать им путевку в жизнь. Корочка участника СВО дает много льгот», – сказал он.

У Максима двое сыновей, они учатся в десятом классе. Отец рассчитывает, что в будущем они смогут воспользоваться предусмотренными мерами поддержки для детей участников специальной военной операции, в том числе правом на льготное поступление в учебные заведения.

У Асана трое детей, однако они пока еще маленькие – им от шести до восьми лет. Родные, по словам мужчин, переживают за их решение, однако относятся к нему с пониманием. «Переживают, конечно, куда без этого. Все родственники переживают. Но мы их заранее подготавливали», – отметил Максим.

Коллегам и руководству школы о планах подписать контракт мужчины пока не сообщили. Они оформили административный отпуск за свой счет. После проведения школьных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, они уехали в Татарстан.

О принятом решении, по словам собеседников, директор узнает после официального оформления контракта. «На сто процентов не уверены – вдруг не возьмут», – пояснили они.

Дополнительным фактором, повлиявшим на решение, стала обстановка в Крыму.

«Там мои друзья, говорят: „Все нормально, служить можно“. Да и у нас в Крыму неспокойно. Жена недавно звонила, сказала, дроны летают, свет отключили. Значит, куда-то попало. Каждый день у нас режим беспилотной опасности», – рассказал Максим.

В Татарстане мужчины находятся третий день. По прибытии их разместили в гостинице и закрепили за ними куратора, который сопровождает их при прохождении медицинской комиссии.

Как отмечают сами будущие контрактники, обследование проходит оперативно.

«Время у нас ограниченно. Чем быстрее все пройдем, тем быстрее уедем», – заключил Максим.

