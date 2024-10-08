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Двое ученых получили Нобелевскую премию за разработку в сфере машинного обучения
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024-й стали Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада). Награду они получили «за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».
Как сообщается на сайте премии, Хопфилд создал структуру, где смогут хранить и восстанавливать информацию, а Хинтон изобрел метод, при помощи которого можно независимо обнаруживать свойства в данных и который стал важным для больших нейронных сетей, используемых сейчас в мире.
На сегодняшний день Хопфилду – 91 год, он трудится в Принстонском университете в США. Хинтону – 77 лет, он является сотрудником канадского Университета Торонто.
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