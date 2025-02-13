Двое татарстанцев удостоены почетной грамоты и благодарности Президента России

Двое жителей Татарстана награждены почетной грамотой и благодарностью Президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василя Ислаева отмечена почетной грамотой, а заместитель генерального директора ООО «Пропрофи» Елена Наумова удостоена благодарности главы государства.

Среди других награжденных этим распоряжением – и старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова – Карина (Хадижат), которая занимает должность первого заместителя руководителя Администрации главы и Правительства Чечни. Ей объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу.