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Двое татарстанцев стали жертвой аферистов, орудующих в сервисах типа BlaBlaCar
В Татарстане двое жителей стали жертвами аферистов, действующих в сервисах для поиска попутчиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Так, житель Подгорного рассказал, что собирался осуществить поездку с попутчиком, связался в мессенджере с водителем и тот прислал ему ссылку для оплаты. Мужчина ввел реквизиты карты и лишился более 60 тысяч рублей.
Другой случай произошел с жителем Заинска. Он также прошел по предложенной в мессенджере ссылке, после чего с его карты списали 103 тысячи рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража».
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