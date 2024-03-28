Двое татарстанцев стали жертвой аферистов, орудующих в сервисах типа BlaBlaCar

В Татарстане двое жителей стали жертвами аферистов, действующих в сервисах для поиска попутчиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, житель Подгорного рассказал, что собирался осуществить поездку с попутчиком, связался в мессенджере с водителем и тот прислал ему ссылку для оплаты. Мужчина ввел реквизиты карты и лишился более 60 тысяч рублей.

Другой случай произошел с жителем Заинска. Он также прошел по предложенной в мессенджере ссылке, после чего с его карты списали 103 тысячи рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража».