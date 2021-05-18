Двое татарстанцев распорядились 10 млн, выделенными на охрану дамбы, по своему усмотрению

На и.о. главы одного из федеральных госучреждений, а также на директора частного охранного предприятия завели уголовные дела за злоупотребление полномочиями и мошенничества, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ, речь идет об «Управлении эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и ЧОП «ПАТРОН».

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что в 2018-2020 годах и.о. директора Управления водохранилища заключил контракт с охранным предприятием о круглосуточной охране защитной дамбы, однако эта услуга не была оказана в полном объеме.

Несмотря на это глава управления все равно подписал фиктивные акты о проделанной работе с завышенными указанными часами и перечислил ЧОП более 10,3 млн рублей.

В связи с этим на и.о. директора Управления водохранилища завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а на главу охранного предприятия – по статье «Мошенничество». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет расследование.