Двое татарстанцев предстанут перед судом за налоговые махинации на 130 млн рублей

В Татарстане руководители компаний «Спецхимруспродукт» и «Технохимпром» предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и иных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в течение четырех лет бизнесмены вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Это позволило им уклониться от уплаты налогов и страховых взносов на 130 млн рублей.

Кроме того, подделав распоряжения о переводе денег, они вывели с расчетных счетов фирм более 290 млн рублей. Чтобы создать видимость законного владения украденными средствами, бизнесмены приобрели шесть автомобилей и четыре объекта недвижимости, общая стоимость которых составила 87 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.