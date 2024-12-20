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Двое татарстанцев предстанут перед судом за налоговые махинации на 130 млн рублей
В Татарстане руководители компаний «Спецхимруспродукт» и «Технохимпром» предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и иных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в течение четырех лет бизнесмены вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Это позволило им уклониться от уплаты налогов и страховых взносов на 130 млн рублей.
Кроме того, подделав распоряжения о переводе денег, они вывели с расчетных счетов фирм более 290 млн рублей. Чтобы создать видимость законного владения украденными средствами, бизнесмены приобрели шесть автомобилей и четыре объекта недвижимости, общая стоимость которых составила 87 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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