Двое татарстанцев похитили у компании 5 млн рублей и обанкротили ее

Двоих жителей Татарстана обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, фальсификации доказательств. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 39-летний житель Пестречинского района с 2015 по 2019 годы с помощью фиктивных документов устроил рейдерский захват одной из компаний. После этого он похитил 5 миллионов рублей, обманув участника этой организации.

Вскоре он представил суду фальшивые доказательства о якобы имеющейся задолженности этой компании, а также попытался взыскать этот долг со своим знакомым, 46-летним казанцем. Затем они устроили банкротство этой организации. Кроме того, двое мужчин подозреваются в уклонении от налогов на крупную сумму.

В результате их действий участнику организации и государству был причинен ущерб на сумму более 57 млн рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Преднамеренное банкротство», «Фальсификация ЕГРЮЛ», «Фальсификация доказательств», «Уклонение от уплаты налогов». Свою вину мужчины не признали.

Их дело направили в Вахитовский районный суд Казани.