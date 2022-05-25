Двое татарстанцев поссорились, пока ждали автобус, один ударил другого «розочкой»

В Альметьевске на остановке общественного транспорта на улице Ленина двое незнакомых между собой мужчин ждали автобус. В какой-то момент между ними начался конфликт. Тогда один из них ударил второго в грудь «розочкой» разбитой бутылки, затем убежал.

Прохожие попытались догнать его сами, но безуспешно. Тогда на место прибыли сотрудники Росгвардии. До прибытия медиков они оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. Затем уточнили приметы напавшего и принялись искать его.

В скором времени патрульные нашли мужчину в одном из дворов неподалеку и задержали его. Ранее 22-летний злоумышленник уже был судим за кражу. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.