Двое татарстанцев поссорились из-за не пожаренного шашлыка, один из них зарезал второго

Как полагает следствие, 4 ноября в селе Большой Арташ Сабинского района местный житель помогал своему знакомому колоть дрова, после чего они решили пойти домой выпить и пожарить шашлык. Они поставили мясо размораживаться и начали выпивать. Вскоре один из них отлучился на время по делам, а когда вернулся, обнаружил, что шашлык еще не пожарен.

На этой почве между ними началась ссора, в результате которой хозяин дома ударил вернувшегося приятеля ножом, а затем пошел спать. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Родители погибшего стали беспокоиться из-за долгого отсутствия сына и попросили родственника проверить, все ли у него в порядке. Тот обнаружил мужчину мертвым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою причастность задержанный признал, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.