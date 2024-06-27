Двое татарстанцев получили медальоны за профессионализм на конкурсе в Китае

Фото: пресс-служба ИРПО

В китайском городе Чунцин подвели итоги II Международного конкурса профмастерства «Один пояс — один путь», в котором приняли участие 590 человек из 61 страны мира. Россияне заняли 2-е место в командном зачете, завоевав два золота, два серебра и три бронзы, а также пять медальонов за профессионализм, два из них — в копилке татарстанцев. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

Так, победителями и призерами представители РФ стали в таких направлениях, как «Электроника», «Оптоэлектроника», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Мастерство приготовления кофе и чая», «Промышленная робототехника», «Кондитерское дело», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов».

Татарстанцы Егор Журавлев и Анастасия Иванова, а также Сергей Гридюшко из Сахалинской области, Юрий Пухов и Хаджи Мурад Даудлабагамаев из Санкт-Петербурга получили медальоны за профессионализм. Конкурсанты выступили в состязаниях по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM», «Интернет вещей», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Информационные кабельные сети» и «Флористика».