Двое татарстанцев по госпрограмме получили бионические протезы рук

Автор фото: Дарья Сайфиева

Двое жителей Татарстана бесплатно получили бионические протезы рук — искусственные аналоги потерянных конечностей были изготовлены специально Татьяны Лысенко и Султана Зинурова одним из резидентов «Сколково» — компанией «Моторика».

Проект по изготовлению протезов был запущен в 2015 году в Москве как программа помощи в социализации детям-инвалидам. Позже его распространили на все регионы страны.

«Проект был масштабирован при активной поддержке Агентства стратегических инициатив АСИ, Минтруда РФ во все 85 субъектов России, и любой человек с врожденным отсутствием конечностей или лишенный их в результате несчастного случая может обратиться в Бюро социального страхования своего региона, где специалисты составят ему индивидуальный план реабилитации, после чего гражданин РФ сможет подать заявку на получение современного протеза», — рассказал директор по региональному развитию компании «Моторика» Руслан Садыков.

Фото: © Дарья Сайфиева

Он обратил внимание на то, что Россия — одна из немногих стран, где граждан обеспечивают высокотехнологичными протезами за счет федерального бюджета. На сегодняшний день компания «Моторика» произвела более 3 тыс. протезов по всей России и порядка 20 — 30 в Татарстане.

Жительница Казани Татьяна Лысова с врожденной аплазией верхней конечности до 24 лет пользовалась нефункциональным косметическим протезом, который маскирует отсутствие руки. Благодаря программе она получила бионическую киберруку, разработанную индивидуально для нее. Девушка выбрала протез черного цвета и участвовала в разработке его дизайна.

«Необычное, волнующее ощущение, но очень классное», — поделилась Татьяна после процедуры.

Фото: © Дарья Сайфиева

Кроме современных протезов, помогающих человеку выполнять ежедневные бытовые задачи (держать кружку, ручку, чистить зубы и др.), также разрабатываются высокотехнологичные бионические протезы, в которые могут быть встроены система pay pass, голосовой помощник, smart-часы и другие полезные функции.

Искусственные конечности изготавливаются из легких нержавеющих материалов, проверенных на прочность, поэтому люди могут выполнять все необходимые повседневные дела, плавать и заниматься спортом.

«Наша цель — создание продуктов будущего», — отметил Руслан Садыков.

Резидент «Сколково», подчеркнул Садыков, заинтересован в том, чтобы люди с инвалидностью были осведомлены об их разработках и знали, что любой желающий может подать заявку, обратившись в Фонд социального страхования, и изменить свою жизнь.