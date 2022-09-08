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Происшествия
8 сентября 2022  12:56
Полина Шевчук

Двое суток за решеткой проведет казанец за чрезмерно тонированный автомобиль

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В Казани автоинспекторы провели очередной рейд на любителей «глухой» тонировки, рассказали в ГИБДД города.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

На улице Салимжанова полицейские остановили легковушку Honda, стекла которой были чрезмерно затемнены. Выяснилось, что владелец иномарки – 20-летний юноша, меньше месяца назад уже привлекался к ответственности за тонировку авто. Однако это на молодого человека не повлияло.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Автоинспекторы выписали повторный протокол и доставили юношу в отдел полиции. Суд назначил нарушителю наказание в виде двух суток ареста.

 

#тонировка автомобиля #ГИБДД Казани
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