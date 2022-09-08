Двое суток за решеткой проведет казанец за чрезмерно тонированный автомобиль
В Казани автоинспекторы провели очередной рейд на любителей «глухой» тонировки, рассказали в ГИБДД города.
На улице Салимжанова полицейские остановили легковушку Honda, стекла которой были чрезмерно затемнены. Выяснилось, что владелец иномарки – 20-летний юноша, меньше месяца назад уже привлекался к ответственности за тонировку авто. Однако это на молодого человека не повлияло.
Автоинспекторы выписали повторный протокол и доставили юношу в отдел полиции. Суд назначил нарушителю наказание в виде двух суток ареста.