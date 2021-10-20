Двое суток свободы или поездка мечты: почему подруги из Дагестана оказались в Татарстане

Громкая история двух девушек из Дагестана получила логическое завершение – накануне вечером родственники забрали их домой. Те, кто помог им сбежать из дома, уверяют, что с ними на родине плохо обращались, и намерены выяснить, кто их «похитил» из казанского кризисного центра. Но есть и другая версия – якобы девушки просто мечтали увидеть Казань.

Из дома выехали 16 октября

20-летние Айшат и Патимат – две жительницы Дагестана, имена которых не сходят со страниц СМИ. Накануне стало известно, что вечером 18 октября девушки пропали из казанского кризисного центра «Мамин дом». Вместе с ними исчезла и двухлетняя малышка, дочка Айшат.

Айшат и Патимат оказались в кризисном центре не просто так. По словам тех, кто с ними общался, девушки сбежали из родного Дагестана утром 16 октября. У себя на родине их насильно выдали замуж. Девушки рассказывали волонтерам, что жили взаперти и не имели права голоса.

«Месяц назад ко мне обратилась моя коллега, правозащитница из Дагестана, с просьбой помочь двум местным девушкам с ребенком бежать из своей республики. Девушки хотели уйти от принудительного проживания с мужчинами. Их насильно выдали замуж, они просили развода, но им не давали. Единственным шансом на нормальную жизнь для них стал побег», – рассказала президент фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

Несколько дней пути из Дагестана через Волгоград, и 18 октября в 4 часа утра девушки приехали в Казань. Всю дорогу их сопровождали волонтеры. Здесь их встретила Алия Байназарова. В офисе фонда «Благие дела» с Айшат и Патимат сразу же составили договор и даже разработали план выхода из кризисной ситуации. Девушкам предложили работу, а для малышки начали подыскивать место в детском саду.

«Мы проговорили, что будем оформлять девочку в садик, прикрепим ее к поликлинике и будем оказывать психологическую помощь. Девушкам мы предлагали работу в нашей будущей швейной мастерской. Когда мы предложили такой вариант, девушки были счастливы, они смеялись. Наконец-то у них появился шанс на другую жизнь. Тем более одна из девушек шила с детства, у нее к этому есть предрасположенность, были навыки», – рассказала президент фонда.

В пять утра Айшат с ребенком и Патимат перевезли в частный дом, тот самый кризисный центр «Мамин дом», он находится в Кировском районе Казани. Однако едва девушки успели обосноваться в приюте, как к вечеру они пропали. Лишь успели отослать сообщение волонтерам: «Нас нашли. Менты нас забрали».

Вечером того же дня стало известно, что родственники девушек вышли на их след. Они звонили с угрозами правозащитнице из Дагестана, сказали, что были в Волгограде и уже едут в Казань. В связи с этим девушек решили перепрятать. Но не успели.

«Мы предполагали, что нас могут быстро найти, хотя нашего адреса нигде не было. Мы были уверены, что для транспортировки девушек у нас есть в лучшем случае время до утра, а в худшем – три часа, прежде чем родственники смогут их найти», – рассказала Алия Байназарова.

Так или иначе, девушки перестали выходить на связь. Единственное сообщение, которое они отослали волонтерам после пропажи, – видео, на котором они стояли у зеркала, а позади них на полу стояло несколько пар мужской обуви. Девушки уверяли, что сейчас у них все хорошо, что в помощи они больше не нуждаются.

«Разве они могли уйти по своей воле? На кухне даже осталась недоеденная тарелка с макаронами. Видимо, девушки ужинали», – считает президент фонда «Благие дела».

Алия Байназарова добавила, что после случившегося она обратилась с заявлением в полицию.

«Разве они могли уйти по своей воле? На кухне даже осталась недоеденная тарелка с макаронами. Видимо, девушки ужинали» Фото: © Личный архив президента фонда «Благие дела» Алии Байназаровой

«Их отследили»

Светлана Анохина, та самая правозащитница, которая помогла бежать Айшат и Патимат из Дагестана, рассказала, что жизнь девушек на родине действительно непростая. Дружат они с детства, обеих рано выдали замуж, девушкам на тот момент не исполнилось и восемнадцати.

«Одна из них так и не отучилась. Ее все время держали дома. Выдали замуж, даже не спросив. Муж ее постоянно оскорблял и унижал. Когда девушка жаловалась родителям, те говорили ей просто терпеть. Вторую девушку муж избивал, она даже мне показывала фотографии. Конечно же, у них будет отторжение к мужьям», – рассказала правозащитница.

Анохина уверена, что девушек отследили по уличным камерам видеонаблюдения. Она добавила, что отец одной из девушек оказался авторитетным человеком в Дагестане. Найти свою дочь ему, конечно же, труда не составило.

«Где сейчас находятся девушки, мы не знаем. Нам известно только то, что в районе трех часов дня их должны передать родственникам», – сказала Анохина.

Подруги из Дагестана якобы еще учась в школе мечтали побывать в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Мечтали побывать в Казани

У этой истории есть и другая версия. Ею поделился источник агентства.

Якобы подруги из Дагестана, еще учась в школе, мечтали побывать в Казани. Добирались в Татарстан они через Волгоград. О том, где именно они находятся, по данным источника, девушки якобы сообщили своим родным сами –отправили СМС и даже попросили помочь им связаться с представителем дагестанской диаспоры в Татарстане.

Именно к нему, по словам источника агентства, девушки уехали из кризисного центра на такси. Корреспонденты агентства в течение суток пытались связаться с представителем диаспоры и задать ему несколько вопросов по ситуации, но, с одной стороны, не отказываясь ответить, мужчина постоянно передвигал время связи.

Так или иначе, но вечером 19 октября, по данным агентства, родственники забрали Айшат и Патимат домой.

Видео и фото на анонсе: страница фонда «Благие дела» @blagie.dela на Facebook.com