Двое руководителей «Салавата Юлаева» были задержаны в аэропорту при перевозку черной икры

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Двое руководителей уфимского «Салавата Юлаева» были задержаны в аэропорту Хабаровске при попытке вывоза двух с половиной килограммов чёрной икры. Случай произошел после гостевой игры уфимцев с «Амуром» 6 марта. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Источник сообщает, что этими руководителями были первый заместитель генерального директора клуба Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов.

При себе у менеджеров СЮ на двоих было пять полукилограммовых банок с черной икрой. Представителей «Салавата Юлаева» доставили на опрос, в ходе которого Попов заявил, что вся икра принадлежит ему. Он рассказал, что купил ее с рук «для себя» и никаких чеков или документов на икру у него нет и он даже не был в курсе, что они нужны.

При этом, по словам Попова, продавец ему заявил, что икра была выращена искусственно, а значит, никаких проблем не возникнет. После опроса сотрудников «Салавата Юлаева» отпустили, однако к тому времени вся остальная команда успела улететь в Уфу. На Попова был оформлен материал проверки (по предварительным данным, по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Икру отправили на экспертизу.