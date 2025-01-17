Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Двое российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Шри-Ланке
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке. ДТП произошло на 138 км трассы между городом Бельятта и деревней Апарекка. Как сообщает местный информационный портал Adaderana, водитель автобуса погиб и около 19 туристов получили ранения.
По данным ТАСС, двенадцать россиян находятся в больнице Шри-Ланки с травмами после ДТП с автобусом на юге острова. Двое российских туристов находятся в тяжелом состоянии.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников