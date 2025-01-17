Двое российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Шри-Ланке

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке. ДТП произошло на 138 км трассы между городом Бельятта и деревней Апарекка. Как сообщает местный информационный портал Adaderana, водитель автобуса погиб и около 19 туристов получили ранения.

По данным ТАСС, двенадцать россиян находятся в больнице Шри-Ланки с травмами после ДТП с автобусом на юге острова. Двое российских туристов находятся в тяжелом состоянии.