Двое работников Поволжской академии спорта подозреваются в мошенничестве на 42 млн рублей

По версии следствия, с ноября 2017 по январь 2021 года экс-начальник отдела по расчёту с персоналом и бывший ведущий бухгалтер этого отдела Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма, используя своё положение, подделали бухгалтерские документы: они внесли туда ложную информацию о расчётах с персоналом учреждения.

Таким образом они украли у академии 41,9 миллиона рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Обе соучастницы признали свою вину, они находятся под запретом определённых действий.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.