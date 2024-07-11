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Двое пьяных мужчин устроили массовую драку на борту «Победы» по пути в Казань
Полет из Антальи в Казань был омрачен инцидентом с участием двух нетрезвых пассажиров, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно источнику, двое мужчин изначально сидели порознь, но затем один из них оплатил место рядом с другим. Вскоре после взлета мужчины начали вести себя вызывающе: громко ругались, игнорировали замечания экипажа и других пассажиров.
Один из них пинал переднее кресло и оскорблял сидевшую там девушку, называя ее своей сожительницей. Попытка пересадить ее с детьми не увенчалась успехом из-за отсутствия свободных мест.
После первого предупреждения от командира воздушного судна нарушители ненадолго успокоились, но через полтора часа вновь начали шуметь. Это спровоцировало массовую потасовку с участием других пассажиров, уставших от пьяных выходок. КВС был вынужден вмешаться, потребовав прекратить беспорядки через громкоговоритель.
Однако до конца полета мужчины продолжали провоцировать окружающих, пытались их толкать и снимать на видео. Они также прятали бутылку с алкоголем на багажной полке.
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