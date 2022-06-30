Двое пьяных казанцев вынесли из магазина мобильники, половина из которых были муляжами

В Казани полицейские задержали двоих местных жителей, которых подозревают в ограблении салона сотовой связи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Несколько дней назад ночью двое молодых людей разбили стекла салона сотовой связи, после чего вынесли из магазина несколько мобильников. Ущерб от действий злоумышленников превысил 90 тыс. рублей.

Спустя три дня похитителей удалось установить. 32-летний и 33-летний казанцы были пойманы возле одного из городских баров. Мужчины сознались в содеянном и рассказали, что в момент преступления были пьяны. Они вынесли гаджеты из салона и попытались их сдать в ломбард. Однако там выяснилось, что половина из украденных телефонов – муляжи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

