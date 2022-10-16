Двое пострадали в столкновении легковушек на перекрестке трассы в Татарстане

Авария произошла на 1160-м километре трассы М7 в Актанышском районе республики. Здесь столкнулись две легковушки: водитель «Нивы», выезжая на трассу, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой».

Фото: очевидцы

В результате столкновения Нива вылетела с дороги в кювет.

Фото: очевидцы

В аварии пострадали два человека: водитель «Нивы» и пассажирка «Лады». Их с различными травмами увезли в ближайшую больницу на скорой помощи. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.