Двое полицейских отпустили закладчика в РТ, купив с его телефона криптовалюту

Следком завершил расследование дела, возбужденного на 36-летнего старшего оперуполномоченного и 25-летнего бывшего оперуполномоченного УМВД России по Нижнекамскому району за превышение должностных полномочий, грабеж и легализацию денег, приобретенных в результате преступления.

Как полагает следствие, в сентябре прошлого года в полицию Нижнекамска сообщили о том, что в одной из лесопосадок закладчик устраивает тайники с наркотиками. Прибыв на место, полицейские нашли подозреваемого, остановили его и обнаружили у него свертки с неизвестным веществом. Как выяснилось позже, в них была обычная мука.

Вместо того, чтобы задокументировать изъятие, полицейские купили с помощью телефона закладчика криптовалюту на 30 тысяч рублей. После они продали ее другому покупателю. При этом один из полицейских составил рапорт о том, что в лесопосадке они никого не обнаружили.

Их противоправную деятельность установили сотрудники СУ СКР по РТ и ОРЧ СБ МВД по РТ. Свою причастность к преступлению подозреваемые не признали, сейчас они находятся под стражей. В скором времени дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.