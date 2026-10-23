Двое погибли, четверо ранены в результате вражеской атаки на ЛНР

Двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Беловодском округе вражеский БПЛА ударил по грузовику, водитель погиб. На участке дороги Новоайдар — Старобельск противник атаковал легковушку: погиб мужчина, еще один был ранен.

Кроме того, в Станично-Луганском и Славяносербском округах враг атаковал грузовые автомобили, в результате чего двое мужчин получили ранения.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления», – написал Пасечник в МАКС.