Двое подростков пострадали на пожаре в челнинской девятиэтажке

Сообщение о возгорании в многоэтажке на проспекте Московском в Набережных Челнах поступило в районе десяти часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На восьмом этаже жилого дома загорелись вещи и мебель по площади в восемь квадратных метров. Через несколько минут на место прибыли пожарные и потушили огонь.

В результате случившегося пострадали юноша и девушка 18 и 17 лет соответственно. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.