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Происшествия 21 сентября 2026 11:36

Двое подростков подожгли локомотив за криптовалюту и получили 17 лет колонии

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За совершение теракта в Екатеринбурге двоим 16-летним подросткам вынесли приговор. В декабре 2024 года они подожгли локомотив на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный». Помимо этого, подростков признали виновными в легализации денег, полученных преступным путем.

Согласно материалам уголовного дела, за совершение теракта парни получили вознаграждение в криптовалюте, равное 91 тыс. рублей. Ущерб от совершенного ими преступления превысил миллион рублей.

Приговором Центрального окружного военного суда одному из подсудимых назначено девять лет колонии общего режима, второму – восемь лет, передает РИА Новости.

#теракты в рф #поджог #террористы
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