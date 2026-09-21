Двое подростков подожгли локомотив за криптовалюту и получили 17 лет колонии
За совершение теракта в Екатеринбурге двоим 16-летним подросткам вынесли приговор. В декабре 2024 года они подожгли локомотив на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный». Помимо этого, подростков признали виновными в легализации денег, полученных преступным путем.
Согласно материалам уголовного дела, за совершение теракта парни получили вознаграждение в криптовалюте, равное 91 тыс. рублей. Ущерб от совершенного ими преступления превысил миллион рублей.
Приговором Центрального окружного военного суда одному из подсудимых назначено девять лет колонии общего режима, второму – восемь лет, передает РИА Новости.