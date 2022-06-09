Двое подростков на мопеде получили травмы в ДТП с легковушкой в Татарстане

Сегодня вечером в поселке Джалиль Сармановского района двое подростков 10 и 14 лет решили прокатиться на мопеде. Причем за рулем был младший школьник.

Фото: Прокуратура РТ

По предварительным данным, на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля они не уступили дорогу «Ниве» и столкнулись с ней. С различными травмами их доставили в местную больницу, где им оказали медпомощь и отпустили домой.

Фото: Прокуратура РТ

Полиция начала проверку после случившегося. Проверка находится на контроле у надзорного ведомства, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.