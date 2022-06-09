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Происшествия
9 июня 2022  21:26
Павел Климчак

Двое подростков на мопеде получили травмы в ДТП с легковушкой в Татарстане

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Сегодня вечером в поселке Джалиль Сармановского района двое подростков 10 и 14 лет решили прокатиться на мопеде. Причем за рулем был младший школьник.

 

Фото: Прокуратура РТ

По предварительным данным, на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля они не уступили дорогу «Ниве» и столкнулись с ней. С различными травмами их доставили в местную больницу, где им оказали медпомощь и отпустили домой.

 

Фото: Прокуратура РТ 

Полиция начала проверку после случившегося. Проверка находится на контроле у надзорного ведомства, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#ДТП #подростки #мопед
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