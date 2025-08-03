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Происшествия 3 августа 2025 11:39

Двое подростков и один взрослый пострадали в ночном ДТП с легковушками в Казани

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Ночью на улице Сахалинская в Казани произошло серьезное ДТП с двумя легковушками.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель отечественного авто проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota, а потом врезался в опору линии элеткропередачи.

В результате ДТП пострадали водитель и две 15-летние пассажирки отечественного авто. Парня в тяжелом состоянии увезли в горбольницу №7, девушек-подростков доставили в ДРКБ.

#дтп в казани
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