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Происшествия 3 октября 2026 13:44

Двое пассажиров Mercedes госпитализированы после ДТП с «КАМАЗом» в Казани

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Mercedes столкнулся с «КАМАЗом» в Казани. Двое пассажиров легковушки госпитализированы.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло сегодня утром на перекрестке дублера Горьковского шоссе. «КАМАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который в этот момент ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения 65-летний водитель иномарки и 49-летняя пассажирка получили травмы. На скорой их доставили в больницу.

#гаи #дтп с камазом
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