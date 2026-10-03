Двое пассажиров Mercedes госпитализированы после ДТП с «КАМАЗом» в Казани

Mercedes столкнулся с «КАМАЗом» в Казани. Двое пассажиров легковушки госпитализированы.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло сегодня утром на перекрестке дублера Горьковского шоссе. «КАМАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который в этот момент ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения 65-летний водитель иномарки и 49-летняя пассажирка получили травмы. На скорой их доставили в больницу.