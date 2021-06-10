Двое мужчин получили тяжелые травмы, вылетев на авто в кювет под Челнами

Сегодня рано утром на дороге Набережные Челны – садовое товарищество «Дизелист» произошло ДТП, как сообщил ИА «Татар-информ» собственный корреспондент из Автограда Валентин Кулагин.

Автор фото: Валентин Кулагин

«Водитель "Лады Гранты" не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет во встречном направлении», – сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тукаевскому району Роберт Вильданов.

Автор фото: Валентин Кулагин

Судя по фото, легковушка перевернулась и снесла забор.

Автор фото: Валентин Кулагин

В результате ДТП тяжелые травмы получили сам водитель и пассажир автомобиля. Один из мужчин находится в коме 1 степени. Кроме того, у обоих диагностировали закрытые переломы и прочие травмы.