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Ру Тат
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Происшествия
18 июля 2022  07:19
Полина Шевчук

Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Зеленодольске

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Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Зеленодольске

Ночью поступило сообщение, что на улице Революции в Зеленодольске горит частный небольшой дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь полностью охватил одноэтажный дом.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения было обнаружено тело погибшего мужчины. Чуть позднее при разборе сгоревших конструкций найден второй погибший. Их личности устанавливаются.

Площадь пожара составила 65 кв. метров. Одна из возможных причин произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

#сгорел дом #погиб в огне #МЧС РТ
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