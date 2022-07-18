Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Зеленодольске
Ночью поступило сообщение, что на улице Революции в Зеленодольске горит частный небольшой дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место пожарные установили, что огонь полностью охватил одноэтажный дом.
Во время тушения было обнаружено тело погибшего мужчины. Чуть позднее при разборе сгоревших конструкций найден второй погибший. Их личности устанавливаются.
Площадь пожара составила 65 кв. метров. Одна из возможных причин произошедшего – неосторожное обращение с огнем.