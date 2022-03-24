Двое мужчин погибли, отравившись газом в деревенской бане в Татарстане

Утром от дежурного врача Республиканского центра медицины катастроф министерства здравоохранения РТ поступило сообщение, что в деревне Миннярово Актанышского района в частной бане угарным газом отравились два человека.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия погибли двое мужчин 56 и 53 лет.

Тела погибших доставлены в морг ЦРБ села Актаныш. Причина происшествия устанавливается.