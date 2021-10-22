Двое мужчин отравились угарным газом на пожаре в Заинске

Пожар на улице Гайдарова в Заинске произошел накануне в 23.24. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов, огонь уже охватил деревянный дом и пристрой к нему.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 23.50 пожар был локализован, а в 0.40 потушен. В результате происшествия пострадали двое 37-летних мужчин. Они с отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 64 кв. метра. Его причины устанавливаются.