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Происшествия 22 февраля 2023 12:59

Двое мужчин и женщина погибли от отравления угарным газом в Татарстане

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Тела 64-летнего и 56-летнего мужчин, а также 38-летней женщины были обнаружены накануне в одном из частных домов в селе Большая Атня Атнинского района Татарстана. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Тела обнаружил сосед погибшего хозяина дома. Предварительно установлено, что троица накануне выпивала, после чего легла спать. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Отравление угарным газом #следком рт
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