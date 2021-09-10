Двое мужчин едва не погибли в огне за один вечер в Татарстане

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Народная в Лениногорске пришло накануне в 19.48 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что загорелся матрас в спальне. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате происшествия пострадал 68-летний хозяин дома. Мужчину с ожогами кистей рук госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Этим же вечером пожар вспыхнул на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Магистральная в Челнах. В спальне загорелся матрас. 64-летнего мужчину с отравлением продуктами горения госпитализировали.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причины происшествий устанавливаются.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



