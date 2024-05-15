news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 мая 2024 08:37

Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Белгородской области

Скопировать ссылку

Сегодня над Белгородом и Белгородской областью ПВО сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Дубовое из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом, женщина получила ранение плеча, а мужчина – ожоги.

Медики доставили их в областную клиническую больницу. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Гладков добавил, что в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2