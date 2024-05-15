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Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня над Белгородом и Белгородской областью ПВО сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В поселке Дубовое из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом, женщина получила ранение плеча, а мужчина – ожоги.
Медики доставили их в областную клиническую больницу. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Гладков добавил, что в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения.
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