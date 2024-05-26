Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – отметил Смирнов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Гордеевке украинский коптер атаковал работающую на полях технику. Механизаторы не пострадали, повреждены два трактора, дополнил он.