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Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – отметил Смирнов в своем телеграм-канале.
Кроме того, в Гордеевке украинский коптер атаковал работающую на полях технику. Механизаторы не пострадали, повреждены два трактора, дополнил он.
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