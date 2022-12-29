Двое магазинных воришек из РТ попались росгвардейцам с мешком украденных мобильников

Рано утром в Зеленодольске наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал, что кто-то взломал магазин сотовой связи по улице Карла Маркса. Из маркета пропали 20 мобильников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Стражи порядка приехали на вызов и стали осматривать ближайшую территорию. Вскоре они обратили внимание на двоих юношей, которые подозрительно себя вели. Это оказались двое ребят 19 и 18 лет, которых ранее уже задерживали за кражу из продуктового магазина. Кроме того, рядом с юношами на снегу был найден пакет с новыми смартфонами.

Парней задержали. Они во всем сознались и сказали, что в магазин попали через разбитое окно. А когда увидели росгвардейцев, решили выбросить пакет с добычей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



